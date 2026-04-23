Дмитрий Сенников: концовка в игре с «Зенитом» была за «Локомотивом»

Дмитрий Сенников: концовка в игре с «Зенитом» была за «Локомотивом»
Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о ничьей железнодорожников с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Игра была осторожной. Обеим командам нужна была победа. Были хорошо настроены. Не было острых моментов, так что ничейный результат закономерен. У команд были неплохие подходы. «Локомотив» порадовал. Хорошо выглядел на своём поле. Были хорошие моменты, когда Карпукас угловой бил, у Комличенко был хороший момент. «Локомотив» мог в некоторых эпизодах склонить счёт в свою сторону. Концовка была за ними. Сил у них оставалось больше, замены освежили игру», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 90+5-й минуте Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника санкт-петербуржцев Игоря Дивеева. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.

