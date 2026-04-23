«Самое интересное впереди». Сафонов — о чемпионской гонке в Лиге 1 после игры с «Нантом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал публикацию в телеграм-канале после победы команды в матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:0). Голкипер отыграл всё время встречи и совершил четыре спасения.

«Прошло три дня, возвращаюсь в канал с победой.

Как уже говорил, лёгких матчей не бывает. Счёт 3:0, но при 1:1 соперник мог сравнять. Гол отменили, и игра могла развернуться совсем иначе. Это ещё раз показывает, что в каждом матче и в каждом моменте нужно сохранять концентрацию и выкладываться на максимум.

Дальше выезд в Анже уже через два дня и всего пять матчей до конца чемпионата. Отрыв четыре очка от «Ланса» и очная игра предпоследним туром. Всё говорит о том, что самое интересное впереди», — написал Сафонов.

«ПСЖ» проведёт матч с «Анже» в 31-м туре Лиги 1 в субботу, 25 апреля. Игра с «Лансом», располагающимся на втором месте, состоится 13 мая.

