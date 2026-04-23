Канищев: у «Зенита» останется немного шансов на чемпионство, если он так будет терять очки

Канищев: у «Зенита» останется немного шансов на чемпионство, если он так будет терять очки
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Всё зависит от самого «Краснодара». Если он будет выигрывать свои матчи, а «Зенит» будет вот так терять очки, конечно, у питерцев останется немного шансов на чемпионство. Но «Краснодар» — тоже команда не без проблем и может потерять очки с любым соперником. Это показал матч с «Балтикой». Шансы большие у обеих команд», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» — 0:0. После 26 игр сине-бело-голубые располагаются на первой строчке турнирной таблицы с 56 очками. У «Краснодара» — 54 очка и матч в запасе. Сегодня, 23 апреля, краснодарский клуб сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
