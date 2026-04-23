«Мне всё равно». Арбелоа — о лайке Мбаппе поста о возвращении Моуринью

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал реакцию форварда Килиана Мбаппе на пост в соцсети о возможном возвращении экс-тренера «сливочных» Жозе Моуринью в клуб. Мбаппе лайкнул публикацию, в которой был представлен коллаж с изображением Моуринью в 2012 году с игроками «Реала» Криштиану Роналду и Месутом Озилом, а также с Мбаппе и Ардой Гюлером в 2026 году.

По информации СМИ, в окружении президента «Реала» Флорентино Переса обсуждается кандидатура Моуринью, который на данный момент возглавляет «Бенфику».

«Мне всё равно, кому Мбаппе ставит лайки – Моуринью или Джулии Робертс», — приводит слова Арбелоа Marca.

24 апреля «Реал» сыграет на выезде с «Бетисом» в рамках 32-го тура Ла Лиги.