Семак: не думаю, что Виллаш-Боаш хотел долго работать в «Зените»

Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями о периоде работы в команде своего предшественника Андре Виллаш-Боаша. Португалец возглавлял сине-бело-голубых с марта 2014-го по июнь 2016-го.

«Боаш очень ярко провёл то время, пока он руководил командой. При нём команда играла в очень интересный, на мой взгляд, футбол, играла хорошо в еврокубках, состав был потрясающий. Я уже, конечно, в роли ассистента понимал, что происходит. Я не думаю, что Виллаш-Боаш хотел работать долго», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».

Сергей Семак работал в штабе Виллаш-Боаша в качестве ассистента. С мая 2024-го португалец занимает пост президента «Порту».