«МЮ» может купить полузащитника «Бенфики» Риоса за € 45 млн — Caught Offside

«МЮ» может купить полузащитника «Бенфики» Риоса за € 45 млн — Caught Offside
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за опорным полузащитником «Бенфики» Ричардом Риосом, которого они высоко оценивают. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб будет готов продать 25-летнего футболиста за € 45 млн. Однако его цена может возрасти в случае успешного выступления сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года. Конкуренцию манкунианцам в борьбе за Риоса могут составить «Фулхэм» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Риос принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

