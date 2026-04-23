Шишкин раскритиковал решение назначить пенальти в концовке матча «Локомотив» — «Зенит»

Российский экс‑футболист Роман Шишкин прокомментировал спорный эпизод в концовке матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». На 90+5-й минуте арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника санкт-петербуржцев Игоря Дивеева. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.

«Как футболист скажу, что назначать такие пенальти в таких встречах совсем нелогично. К сожалению, это является существенной проблемой. Придумали бы тогда правило, что, если мяч попадает в руку, сразу ставится пенальти. Было бы всем проще. У нас же получается, что у всех рука в разных положениях. Вчерашний эпизод с Дивеевым для меня не пенальти. Этот эпизод мог вообще лишить «Зенит» очков. А если бы это был последний тур? Такой эпизод мог решить многое», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.