«Акрон» — «Динамо» Мх: Джавад сравнял счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте иранец Мохаммад Хоссейннежад восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Ранее, на девятой минуте, латераль Роберто Фернандес вывел «Акрон» вперёд после розыгрыша аута.

«Акрон» и «Динамо» Махачкала располагаются на 12-м и 13-м местах в турнирной таблице чемпионата России. В активе обеих команд по 23 набранных очка. Столько же — у «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые уже провели свои матчи в 26-м туре. В активе «Пари НН» из зоны прямого вылета 22 очка.