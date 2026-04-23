«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало матча — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель, Петров И., Титков, Петров М., Ласерда.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 31 очко за 25 матчей. «Балтика» находится на четвёртой строчке, заработав 45 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 56 очков.