Баранник: «Локо» и «Зенит» претендуют на призовые места, но показали невнятный футбол

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о ничьей сине-бело-голубых с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Впечатления от матча с «Локомотивом» не очень радостные. Эти команды претендуют на призовые места, но показали невнятный футбол с большим количеством ошибок. Мы не такого ожидали от топ-матча. Создали мало моментов, так что результат закономерен. «Зенит» был получше в первом тайме, «Локомотив» — во втором. Судейские вопросы опять всё перевешивают. Никто в матче не впечатлил», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ с 56 очками и отрывом в два очка от идущего вторым «Краснодара», у которого остаётся игра в запасе. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 49 очками.