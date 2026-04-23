Брест — Ланс. Прямая трансляция
Баранник: «Локо» и «Зенит» претендуют на призовые места, но показали невнятный футбол

Баранник: «Локо» и «Зенит» претендуют на призовые места, но показали невнятный футбол
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о ничьей сине-бело-голубых с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Впечатления от матча с «Локомотивом» не очень радостные. Эти команды претендуют на призовые места, но показали невнятный футбол с большим количеством ошибок. Мы не такого ожидали от топ-матча. Создали мало моментов, так что результат закономерен. «Зенит» был получше в первом тайме, «Локомотив» — во втором. Судейские вопросы опять всё перевешивают. Никто в матче не впечатлил», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ с 56 очками и отрывом в два очка от идущего вторым «Краснодара», у которого остаётся игра в запасе. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 49 очками.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
