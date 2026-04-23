Николас Ломбертс: до сих пор помню почти весь текст гимна России

Бывший защитник санкт‑петербургского «Зенита» Николас Ломбертс поделился воспоминанием из времён выступлений в России. Бельгийский футболист признался, что до сих пор помнит почти весь текст гимна России — он выучил его во время сезона, когда гимн исполнялся перед каждым матчем. Ломбертс выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год.

«Был сезон, когда перед каждым матчем звучал гимн. Со временем я уже знал почти весь текст, потому что он выводился на большом экране на стадионе. Я стал его петь. А потом на телевидении, видимо, заметили, как я шепчу слова, и попросили исполнять его полностью. Недавно, месяц назад, кто-то сказал: «О, я видел, как ты поёшь российский гимн!» И я понял, что до сих пор помню почти весь текст», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».