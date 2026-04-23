Пётр Гуменник: «Зениту» 100 лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу в РПЛ

Чемпион России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Пётр Гуменник поделился мнением о шансах санкт-петербургского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Думаю, у «Зенита» хорошие шансы на чемпионство. Клубу 100 лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу. Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда «Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате.

Именно благодаря тому разводу «Зенит» и победил (смеётся). Потом, правда, была ещё игра в Кубке – мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если «Зениту» будет нужна помощь, я готов!» — приводит слова Гуменника Metaratings.

После 26 матчей «Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в РПЛ. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 54 очка после 25 туров.

