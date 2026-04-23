Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Манчестер Сити» проявляет интерес к топ-игроку «Челси» — The Athletic

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перейти в другой клуб английской Премьер-лиги. По информации The Athletic, «Манчестер Сити» заинтересован в футболисте, хотя не рассматривает его как трансферную цель номер один.

В числе альтернативных вариантов для «горожан» также значится полузащитник Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». Интерес к Фернандесу обусловлен возможным уходом хавбека Бернарду Силвы этим летом. В то же время будущее Родри остаётся неопределённым: контракт с ним действует до 2027 года, однако клуб надеется на его продление.

В текущем сезоне Фернандес провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Хавбек, чья рыночная стоимость составляет € 90 млн по версии Transfermarkt, связан с «Челси» контрактом до 2032 года.

