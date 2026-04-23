Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Вопросы, вопросы». Генич — о вердикте ЭСК РФС по судейству в игре «Краснодар» — «Балтика»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о решении экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признать правильным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Бевеев – 43'     1:1 Боселли – 59'     1:2 Петров – 66'     2:2 Жубал – 90+2'    

«Ок. Так и запишем. Но почему тогда рука Абдулкадырова в дерби наказуема? Тоже борьба, тоже неожиданный мяч, тоже короткое расстояние… Вопросы, вопросы, вопросы», — написал Генич в телеграм-канале.

Кирилл Левников не стал назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 38-й минуте после попадания мяча в руку защитнику Лукасу Оласе. Бригада VAR подтвердила решение арбитра.

