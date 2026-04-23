«Вопросы, вопросы». Генич — о вердикте ЭСК РФС по судейству в игре «Краснодар» — «Балтика»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о решении экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признать правильным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2).

«Ок. Так и запишем. Но почему тогда рука Абдулкадырова в дерби наказуема? Тоже борьба, тоже неожиданный мяч, тоже короткое расстояние… Вопросы, вопросы, вопросы», — написал Генич в телеграм-канале.

Кирилл Левников не стал назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 38-й минуте после попадания мяча в руку защитнику Лукасу Оласе. Бригада VAR подтвердила решение арбитра.