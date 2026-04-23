Брест — Ланс. Прямая трансляция
Спартак — Краснодар: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ 2025/2026, 23 апреля 2026

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Спартак»: Максименко, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49). «Спартак» занимает пятое место с 45 очками.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Приложение для Android