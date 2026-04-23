«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак»: Максименко, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49). «Спартак» занимает пятое место с 45 очками.

