Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Роман Шишкин: на месте «Локомотива» сделал бы всё, чтобы сохранить Воробьёва

Российский экс‑футболист Роман Шишкин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва и полузащитника Артёма Карпукаса. Ранее сообщалось, что Воробьёв отклонил предложение клуба о продлении контракта.

«Есть опасения, что «Локомотив» лишится ведущих игроков. Такая ситуация уже была с Бариновым совсем недавно. Просто нужно понимать, готово ли руководство «Локомотива» отпустить таких футболистов. Если всё упирается в переговоры и суммы личного контракта, это другая история.

Логичнее было бы удержать того же Карпукаса, ведь он воспитанник. А с нападающими у нас сейчас проблема. Воробьёв является одним из лучших нападающих РПЛ. На месте «Локомотива» сделал бы всё, чтобы оставить его у себя», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

