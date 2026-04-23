Роман Шишкин: на месте «Локомотива» сделал бы всё, чтобы сохранить Воробьёва

Российский экс‑футболист Роман Шишкин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва и полузащитника Артёма Карпукаса. Ранее сообщалось, что Воробьёв отклонил предложение клуба о продлении контракта.

«Есть опасения, что «Локомотив» лишится ведущих игроков. Такая ситуация уже была с Бариновым совсем недавно. Просто нужно понимать, готово ли руководство «Локомотива» отпустить таких футболистов. Если всё упирается в переговоры и суммы личного контракта, это другая история.

Логичнее было бы удержать того же Карпукаса, ведь он воспитанник. А с нападающими у нас сейчас проблема. Воробьёв является одним из лучших нападающих РПЛ. На месте «Локомотива» сделал бы всё, чтобы оставить его у себя», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.