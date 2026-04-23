Брест — Ланс. Прямая трансляция
Ямаль будет включён в предварительный список сборной Испании на ЧМ — Mundo Deportivo

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте включит нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в предварительный список команды для участия на чемпионате мира 2026 года, который будет представлен ФИФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В четверг, 23 апреля, сине-гранатовые сообщили, что 18-летний вингер пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Подчёркивалось, что Ямаль должен успеть восстановиться к мировому первенству.

По информации источника, предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов, четверо из которых должны быть вратарями. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) должна представить его до 11 мая. С наибольшей вероятностью де ла Фуэнте объявит окончательный список в пятницу, 22 мая. Ожидается, что Ямаль также будет в нём.

Материалы по теме
Ямаль обратился к болельщикам в связи с травмой, из-за которой пропустит остаток сезона

Чем уникален Ламин Ямаль:

