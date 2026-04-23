Михаил Кержаков — о Барриосе: он просто уже свой русский парень, мы его очень любим

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о колумбийском полузащитнике команды Вильмаре Барриосе. Легионер выступает за сине-бело-голубых с февраля 2019 года. За его трансфер санкт-петербуржцы заплатили аргентинскому «Бока Хуниорс» € 15 млн.

«Он просто вот уже свой русский парень. Мы его очень любим», — сказал Кержаков в сериале «Зенит» навсегда».

В текущем сезоне на счету Барриоса 31 матч за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них полузащитник отметился одной результативной передачей. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 56 очками и отрывом в два очка от «Краснодара».