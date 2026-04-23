Брест — Ланс. Прямая трансляция
Вратарь «Балтики» Бориско пропустит около трёх недель из-за травмы

Пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале проинформировала о состоянии вратаря команды Максима Бориско.

«У Максима Бориско диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска. Сегодня наш вратарь был успешно прооперирован. Ожидается, что футболист пропустит порядка трёх недель. Желаем скорейшего возвращения в строй!» — написано в сообщении калининградского клуба.

В нынешнем сезоне Бориско принял участие в 23 матчах в Мир РПЛ, в 14 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

