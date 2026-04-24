Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Одно из лучших мгновений в жизни». Ломбертс — о прощании с болельщиками «Зенита»

Бывший защитник санкт‑петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал прощание с болельщиками клуба одним из лучших мгновений в жизни.

«До сих пор накатывают эмоции: мой последний матч, фанаты скандировали моё имя весь вечер. Я переживал, выпустит ли меня Луческу – и он дал хотя бы пару минут. Это конец целой эпохи для меня. Когда смотрю на эти кадры, каждый раз мурашки. Одно из лучших мгновений в жизни», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».

Последний матч Николаса Ломбертса за «Зенит» состоялся 17 мая 2017 года. Это была игра с «Краснодаром», которая стала для бельгийца 289-й за 10 лет в составе петербургского клуба. После этого матча Ломбертс покинул «Зенит» и перешёл в бельгийский клуб «Остенде».

Материалы по теме
Николас Ломбертс: до сих пор помню почти весь текст гимна России
