«Мечта о ЧМ-2026 разбилась вдребезги». Форвард «Баварии» Гнабри — о травме

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри опубликовал пост после полученной травмы бедра, из-за которой футболист не сможет поехать на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Германии. Сообщалось, что игрок пропустит от трёх до четырёх месяцев.

«Последние несколько дней были непростыми. Что касается мечты о чемпионате мира, то, к сожалению, для меня она разбилась вдребезги. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома», — написал Гнабри на своей странице в соцсети.

ЧМ-2026 пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике. Германия попала в группу Е, где встретится со сборными Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.