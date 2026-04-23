Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Мечта о ЧМ-2026 разбилась вдребезги». Форвард «Баварии» Гнабри — о травме

«Мечта о ЧМ-2026 разбилась вдребезги». Форвард «Баварии» Гнабри — о травме
Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри опубликовал пост после полученной травмы бедра, из-за которой футболист не сможет поехать на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Германии. Сообщалось, что игрок пропустит от трёх до четырёх месяцев.

«Последние несколько дней были непростыми. Что касается мечты о чемпионате мира, то, к сожалению, для меня она разбилась вдребезги. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома», — написал Гнабри на своей странице в соцсети.

ЧМ-2026 пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике. Германия попала в группу Е, где встретится со сборными Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Nike переделает форму сборных для ЧМ-2026 из-за брака
Nike переделает форму сборных для ЧМ-2026 из-за брака
