«Акрон» и «Динамо» Мх сыграли вничью в 26-м туре РПЛ и вместе покинули зону стыков

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт игры — 1:1.

На девятой минуте латераль Роберто Фернандес вывел «Акрон» вперёд после розыгрыша аута. На 75-й минуте иранец Мохаммад Хоссейннежад восстановил равенство в счёте.

«Акрон» и «Динамо» Махачкала поднялись на 11-е и 12-е места в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. В активе обеих команд теперь по 24 набранных очка. Отрыв от «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые располагаются на 13-й и 14-й строчках, составляет одно очко.