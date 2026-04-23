Брест — Ланс. Прямая трансляция
Акрон — Динамо Махачкала, результат матча 23 апреля 2026, счёт 1:1, 26-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» и «Динамо» Мх сыграли вничью в 26-м туре РПЛ и вместе покинули зону стыков
Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт игры — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

На девятой минуте латераль Роберто Фернандес вывел «Акрон» вперёд после розыгрыша аута. На 75-й минуте иранец Мохаммад Хоссейннежад восстановил равенство в счёте.

«Акрон» и «Динамо» Махачкала поднялись на 11-е и 12-е места в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. В активе обеих команд теперь по 24 набранных очка. Отрыв от «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые располагаются на 13-й и 14-й строчках, составляет одно очко.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ! Чемпион обыграл «Спартак»
