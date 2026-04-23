Карседо высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился мнением о грядущем матче команды с «Краснодаром», который состоится сегодня, 23 апреля.

«С уважением относимся к сопернику. Мы понимаем, что это лидер чемпионата, он находится высоко. У соперника прекрасные футболисты и состав. Мы постараемся сыграть компактно, не позволяя многого «Краснодару», у них очень хорошие переходные фазы, контратаки, но постараемся играть в свой футбол», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

