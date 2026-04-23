Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» признана самой зрелищной командой в топ-5 лигах по версии ESPN

Комментарии

ESPN опубликовал рейтинг зрелищности команд, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. В этом списке «Бавария» заняла первое место с оценкой 9,6, что соответствует самой высокой отметке. На втором месте расположилась «Барселона» с такой же оценкой. Замыкает тройку «Реал», получивший 9,5 балла.

В десятку самых интересных команд по зрелищности вошли также «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Ланс», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Интер» и «Ювентус», все из которых получили 9,4 балла.

«Манчестер Сити» был оценён в 8,7, а «Ливерпуль» и «Челси» – в 8,5. «Арсенал» получил 7,2, «Милан» – 7, а «Наполи» – 5,6.

На последнем месте оказался «Вулверхэмптон» с низкой оценкой 0,6. Также в конце списка находятся «Реал Овьедо» и «Осер», которые получили по 0,7 балла.

Материалы по теме
«Бавария» не проигрывает «Байеру» в шести матчах подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android