Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мусаев ответил на вопрос о потере очков «Зенитом» перед матчем «Краснодара» со «Спартаком»

Мусаев ответил на вопрос о потере очков «Зенитом» перед матчем «Краснодара» со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о настрое команды в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» в связи с потерей очков «Зенитом» во встрече с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

– «Зенит» допустил осечку в матче с «Локомотивом». Как такая диспозиция влияет на настрой команды?
– Никак не влияет, нужно думать о своей игре. Нас ждёт тяжёлый соперник, который играет хорошо на своей арене. Кто как сыграл [в других матчах чемпионата], никак не влияет. Нужно сделать хорошо свою работу, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка.

Материалы по теме
Карседо высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

