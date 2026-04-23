Мусаев ответил на вопрос о потере очков «Зенитом» перед матчем «Краснодара» со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о настрое команды в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» в связи с потерей очков «Зенитом» во встрече с «Локомотивом» (1:1).

– «Зенит» допустил осечку в матче с «Локомотивом». Как такая диспозиция влияет на настрой команды?

– Никак не влияет, нужно думать о своей игре. Нас ждёт тяжёлый соперник, который играет хорошо на своей арене. Кто как сыграл [в других матчах чемпионата], никак не влияет. Нужно сделать хорошо свою работу, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка.

