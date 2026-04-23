Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о возвращении Акинфеева после травмы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о травме 40-летнего вратаря команды Игоря Акинфеева.

Футболист получил повреждение в матче 23‑го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1), который состоялся 4 апреля. Планировалось, что Акинфеев восстановится в течение 10-14 дней. На днях вратарь сообщил о небольшом воспалении, из-за которого восстановление затянулось.

— Травмы Акинфеева связаны с возрастом?

— Нет. Учитывая, сколько времени он играл последние годы без перерыва и с учётом всех его прошлых травм, он в хорошей форме. Сейчас, к сожалению, чуть затянулось и осложнилось восстановление, но нет ничего серьёзного и критичного. Это никак не связано с его 40-летием.

— Когда он вернётся?

— Я думаю, что в ближайшие несколько недель он может вернуться в общую группу, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

