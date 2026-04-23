Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о возвращении Акинфеева после травмы

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о возвращении Акинфеева после травмы
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о травме 40-летнего вратаря команды Игоря Акинфеева.

Футболист получил повреждение в матче 23‑го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1), который состоялся 4 апреля. Планировалось, что Акинфеев восстановится в течение 10-14 дней. На днях вратарь сообщил о небольшом воспалении, из-за которого восстановление затянулось.

— Травмы Акинфеева связаны с возрастом?
— Нет. Учитывая, сколько времени он играл последние годы без перерыва и с учётом всех его прошлых травм, он в хорошей форме. Сейчас, к сожалению, чуть затянулось и осложнилось восстановление, но нет ничего серьёзного и критичного. Это никак не связано с его 40-летием.

— Когда он вернётся?
— Я думаю, что в ближайшие несколько недель он может вернуться в общую группу, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android