Карпин дебютировал в качестве тренера по паделу в российском падел туре в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дебютировал в качестве тренера по паделу в российском падел туре, который проходит в Москве. Его подопечные, Диана Исаева и Алёна Тарасова, в двух сетах обыграли Алину Повидало и Ксению Данько (7:6, 6:3).

«Надо было расслабить девчонок, снять напряжение, чтобы избежать ненужных невынужденных ошибок», — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал Федерации Падела России.

Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу с июля 2021 года. Последним клубом в карьере специалиста остаётся московское «Динамо», которое он возглавлял с июля по ноябрь 2025-го.