Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Атлетико» планирует подписать хавбека «Боруссии» на замену Гризманна — Marca

Мадридский «Атлетико» определился с заменой нападающего Антуана Гризманна, который покинет клуб этим летом: француз уже подписал контракт с «Орландо Сити». «Матрасники» планируют оформить трансфер полузащитника Юлиана Брандта из дортмундской «Боруссии». Немецкий футболист покинет «шмелей» бесплатно на правах свободного агента этим летом, что позволяет мадридскому клубу подписать его без трансферных затрат. Об этом сообщает Marca.

Юлиан Брандт перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Байера» в 2019 году за € 25 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «шмелей» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

