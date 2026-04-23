Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Винисиус и «Реал» договорились о новом контракте с зарплатой меньше, чем у Мбаппе — Sky

Винисиус и «Реал» договорились о новом контракте с зарплатой меньше, чем у Мбаппе — Sky
Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор достиг принципиального соглашения с клубом о новом долгосрочном контракте. Сторонам осталось урегулировать финальные детали. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, после пролонгации трудового соглашения с Винисиусом нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе останется самым высокооплачиваемым футболистом «Королевского клуба».

Ранее СМИ сообщали, что по действующему контракту Винисиус зарабатывает € 25 млн в год, а Мбаппе получает € 32 млн. Трудовое соглашение бразильца заканчивается летом 2027 года.

