Sky Sports назвал четырёх футболистов, которыми интересуется «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является главным претендентом на покупку полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Подчёркивается, что стоимость потенциального перехода английского футболиста будет «значительной». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «горожане» также рассматривают вариант с усилением атакующей линии. В списке потенциальных новичков «горожан» фигурируют крайний нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диамонд и нападающий «Борнмута» Эли Крупи.

Также «Манчестер Сити» думает об усилении позиции правого защитника. В связи с этим английский клуб продолжает следить за прогрессом футболиста «Фейеноорда» Дживайро Рида.

