«Овьедо» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Овьедо» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо). В качестве главного арбитра выступил Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао). Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

На 12-й минуте после просмотра VAR был отменён гол полузащитника «Вильярреала» Дани Парехо. Спустя две минуты нападающий Николя Пепе вывел команду гостей вперёд, успешно реализовав 11-метровый удар. На 69-й минуте форвард «Овьедо» Ильяс Шаир сравнял счёт в игре.

После 32 матчей чемпионата Испании «Овьедо» набрал 28 очков и занимает последнее, 20 место в турнирной таблице. «Вильярреал» располагается на третьей строчке. У команды в активе 62 очка.

В следующем матче чемпионата «Овьедо» сыграет с «Эльче» 26 апреля, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Сельтой».