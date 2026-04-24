Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании 2025/2026 по футболу, 23 апреля

Комментарии

В четверг, 23 апреля, завершился 33-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании:

21 апреля, вторник:

«Атлетик» Бильбао – «Осасуна» — 1:0;
«Мальорка» – «Валенсия» — 1:1;
«Жирона» – «Бетис» — 2:3;
«Реал» Мадрид – «Алавес» — 2:1.

22 апреля, среда:

«Эльче» – «Атлетико» Мадрид — 3:2;
«Реал Сосьедад» – «Хетафе» — 0:1;
«Барселона» – «Сельта» — 1:0.

23 апреля, четверг:

«Леванте» – «Севилья» — 2:0;
«Райо Вальекано» – «Эспаньол» — 1:0;
«Овьедо» – «Вильярреал» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 82 очка за 32 встречи. Мадридский «Реал» заработал 73 очка и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (62 очка) и мадридский «Атлетико» (57).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
AS: Жозе Моуринью предложил свои услуги «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android