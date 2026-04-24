Результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В четверг, 23 апреля, завершился 33-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании:

21 апреля, вторник:

«Атлетик» Бильбао – «Осасуна» — 1:0;

«Мальорка» – «Валенсия» — 1:1;

«Жирона» – «Бетис» — 2:3;

«Реал» Мадрид – «Алавес» — 2:1.

22 апреля, среда:

«Эльче» – «Атлетико» Мадрид — 3:2;

«Реал Сосьедад» – «Хетафе» — 0:1;

«Барселона» – «Сельта» — 1:0.

23 апреля, четверг:

«Леванте» – «Севилья» — 2:0;

«Райо Вальекано» – «Эспаньол» — 1:0;

«Овьедо» – «Вильярреал» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 82 очка за 32 встречи. Мадридский «Реал» заработал 73 очка и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (62 очка) и мадридский «Атлетико» (57).