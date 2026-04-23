«Эвертон» продлил контракт с экс-игроком «МЮ», следующий сезон будет для него 10-м в клубе

Английский «Эвертон» объявил о продлении контракта с 33-летним центральным защитником Майклом Кином. Об этом сообщила пресс-служба «ирисок» на официальном сайте команды. Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2027 года.

Предыдущий контракт Кина с «Эвертоном» истекал в конце текущего сезона. Защитник выступает за ливерпульский клуб с лета 2017 года. Таким образом, сезон-2026/2027 станет для него 10-м в составе клуба английской Премьер-лиги.

Майкл Кин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В «Эвертон» он перебрался из «Бёрнли». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 28,5 млн.