Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» продлил контракт с экс-игроком «МЮ», следующий сезон будет для него 10-м в клубе

Комментарии

Английский «Эвертон» объявил о продлении контракта с 33-летним центральным защитником Майклом Кином. Об этом сообщила пресс-служба «ирисок» на официальном сайте команды. Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2027 года.

Предыдущий контракт Кина с «Эвертоном» истекал в конце текущего сезона. Защитник выступает за ливерпульский клуб с лета 2017 года. Таким образом, сезон-2026/2027 станет для него 10-м в составе клуба английской Премьер-лиги.

Майкл Кин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В «Эвертон» он перебрался из «Бёрнли». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 28,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android