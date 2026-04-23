Вадим Евсеев: для нас и для «Акрона» это плохой результат, каждая команда хотела выиграть

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 26‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра прошла сегодня, 23 апреля, и завершилась вничью — 1:1.

— Эта ничья — это приобретение одного очка или потеря двух?

— Для нас и для «Акрона» это плохой результат, каждая команда хотела выиграть. Но довольствуемся одним очком.

— «Динамо» практически в каждом матче весной забивает голы. За счёт чего удалось команду преобразить?

— За счёт работы на сборах. А также мы поменяли менталитет футболистов.

— Замена Гамида Агаларова — это переход на одного нападающего? Почему такое решение?

— Это переход к той игре, которую мы тренировали на сборах, и вера в Джавада.

— Получается, что сработало?

— Джавад забил и мог отличиться и раньше. У него были разные игры, но мы знали этого футболиста, его качества всем известны, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» с 24 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице.