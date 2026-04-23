Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев: для нас и для «Акрона» это плохой результат, каждая команда хотела выиграть

Вадим Евсеев: для нас и для «Акрона» это плохой результат, каждая команда хотела выиграть
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 26‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра прошла сегодня, 23 апреля, и завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

— Эта ничья — это приобретение одного очка или потеря двух?
— Для нас и для «Акрона» это плохой результат, каждая команда хотела выиграть. Но довольствуемся одним очком.

— «Динамо» практически в каждом матче весной забивает голы. За счёт чего удалось команду преобразить?
— За счёт работы на сборах. А также мы поменяли менталитет футболистов.

— Замена Гамида Агаларова — это переход на одного нападающего? Почему такое решение?
— Это переход к той игре, которую мы тренировали на сборах, и вера в Джавада.

— Получается, что сработало?
— Джавад забил и мог отличиться и раньше. У него были разные игры, но мы знали этого футболиста, его качества всем известны, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» с 24 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android