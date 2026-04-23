Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Беншимол расплакался после упущенной «Акроном» победы в матче с «Динамо» Мх в РПЛ

Форвард «Акрона» Беншимол расплакался после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

Хозяева вышли вперёд уже на девятой минуте, но пропустили ответный гол за 15 минут до конца основного времени. После финального свистка Беншимол не смог сдержать слёз.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Акрон» и «Динамо» Махачкала поднялись на 11-е и 12-е места в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. В активе обеих команд теперь по 24 набранных очка. Отрыв от «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые располагаются на 13-й и 14-й строчках, составляет одно очко.

Материалы по теме
«Акрон» без побед в РПЛ уже пять месяцев! В этот раз не помог даже аут от Дзюбы
Видео
«Акрон» без побед в РПЛ уже пять месяцев! В этот раз не помог даже аут от Дзюбы
