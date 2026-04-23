Беншимол расплакался после упущенной «Акроном» победы в матче с «Динамо» Мх в РПЛ

Форвард «Акрона» Беншимол расплакался после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Хозяева вышли вперёд уже на девятой минуте, но пропустили ответный гол за 15 минут до конца основного времени. После финального свистка Беншимол не смог сдержать слёз.

«Акрон» и «Динамо» Махачкала поднялись на 11-е и 12-е места в турнирной таблице чемпионата России и покинули зону переходных матчей. В активе обеих команд теперь по 24 набранных очка. Отрыв от «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые располагаются на 13-й и 14-й строчках, составляет одно очко.