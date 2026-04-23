«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян сравнял счёт на 45+1-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян восстановил равновесие, забив с пенальти.

Ранее, на 38-й минуте, полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс открыл счёт.

После 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 54 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо» (26 апреля).

