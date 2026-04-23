Фото: момент с игрой рукой Умярова, после которого в ворота «Спартака» назначили пенальти
В конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» на подачу Эдуарда Сперцяна с угла поля в штрафной красно-белых откликнулся Кевин Ленини, однако мяч попал в отставленную руку полузащитника хозяев Наиля Умярова. Главный судья встречи Артём Чистяков назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, который реализовал Сперцян.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. После первого тайма счёт — 1:1.
После 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 54 очка и располагается на второй строчке.
