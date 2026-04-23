Майкл Кэррик высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я неоднократно об этом говорил: мне действительно нравится здесь находиться и та роль, которую я выполняю. Мы добились неплохих результатов и сейчас в хорошей форме, но впереди ещё долгий путь. Мы стремимся к дальнейшему росту и хотим выйти на новые уровни.

По сути, я повторяю одно и то же из недели в неделю — добавить тут особо нечего. Ещё раз подчеркну: мне искренне нравится здесь быть, я получаю от этого удовольствие. Быть на своём нынешнем месте — это настоящая привилегия, и я рад справляться с возложенной на нас ответственностью», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

13 января 2026 года Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026.