Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я неоднократно об этом говорил: мне действительно нравится здесь находиться и та роль, которую я выполняю. Мы добились неплохих результатов и сейчас в хорошей форме, но впереди ещё долгий путь. Мы стремимся к дальнейшему росту и хотим выйти на новые уровни.

По сути, я повторяю одно и то же из недели в неделю — добавить тут особо нечего. Ещё раз подчеркну: мне искренне нравится здесь быть, я получаю от этого удовольствие. Быть на своём нынешнем месте — это настоящая привилегия, и я рад справляться с возложенной на нас ответственностью», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

13 января 2026 года Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android