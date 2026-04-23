«Честное слово, задолбали». Радимов о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Да как вы это делаете-то? Пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой» за точно такой же момент не назначаете и говорите, что это правильно. А в ворота «Спартака» назначаете. Да в чём фишка-то, объясните? Честное слово, задолбали», — сказал Радимов в телеграм-канале.