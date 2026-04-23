Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в концовке первого тайма матча с «Краснодаром» в 26-м туре соревнования.

1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Это фол. Рука отставлена в сторону, никто Умярову не мешал, он находился один, не в борьбе. Рука увеличивала площадь тела. Сам Чистяков решения принять не мог, несмотря на правильную позицию — было скопление игроков.

Это совершенно не такой же момент, как у Оласы в матче «Краснодара» с «Балтикой». Там была борьба за позицию, был контакт между игроками. Если бы между Умяровым и игроком «Краснодара» шла борьба, то мы бы не говорили о пенальти. А Умяров находился один, пытался подстроиться под мяч и отставил руку. Это только его проблема», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

