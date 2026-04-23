Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ну как можно? Ужасно». Мостовой — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о решении арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну ёлки-палки. Давайте хоть на один тур мы наденем, что-ли, футболки этого жёлтого цвета и выйдем, будем судить. Или сядем на VAR.

Я же был в доме VAR там, ну ёлки-палки. Давайте, приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет [смеётся]. Ну, правда, ну вы уже всё, уже через… Ну, даже, видите, я даже слова подобрать не могу. Ну как можно? Ну-ну-ну? Ай… Ужасно, Ужасно», — сказал Мостовой в телеграм-канале.

