«Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» и сместил «Зенит» с первой строчки РПЛ

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «быков».

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. На 45+1-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян восстановил равновесие, забив с пенальти. На 85-й минуте защитник Жубал вывел «быков» вперёд.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо» (26 апреля).

