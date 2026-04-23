The Guardian: Мареска — главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»

Итальянский специалист Энцо Мареска является главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Сити». «Горожане» готовятся к возможному уходу Хосепа Гвардиолы по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, на текущий момент между Мареской и «Манчестер Сити» ведутся позитивные переговоры. Потенциальная сложность в заключении соглашения с тренером заключается в том, что у него по-прежнему могут быть контрактные обязательства перед «Челси».

С 2022 по 2023 год Мареска работал в качестве помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити». Итальянец покинул «Челси» в январе.

