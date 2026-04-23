«Ахмат» и «Балтика» не выявили победителя в матче 26-го тура РПЛ

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Матч завершился ничейным результатом — 1:1.

Счёт в игре открыл нападающий «Балтики» Дерик Жан Северину Ласерда на 51-й минуте. На 60-й минуте «Ахмат» сравнял счёт благодаря автоголу защитника калининградцев Кевина Андраде.

По состоянию на текущий момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 32 очка за 26 матчей. «Балтика» находится на четвёртой строчке, заработав 46 очков.