Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагучев — о пенальти: пусть это определяется самой игрой, а не ретроградным меркурием

Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о современных трактовках назначения пенальти за игру рукой в штрафной площади. В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги арбитр Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«С тех пор как в поисках справедливости трактовки отдаляют футбол от футбола, мне всё ещё кажется гораздо более справедливым правило, что любая рука — пенальти (кроме прижатой), чем ор и пересмотры что пенальти/непенальти сегодня. Да, иногда мяч попадает в руку случайно или можно даже специально ударить мячом в руку, но я настаиваю: пусть лучше это определяется самой игрой, хитростью и мастерством футболистов, чем ретроградным меркурием, ретроградным арбитром, транспортиром, микроскопом или хрен знает чем ещё.

На ЧМ-1998 в матче Италия — Чили Роберто Баджо специально ударил мячом в руку Рональду Фуэнтесу, и Люсьен Бушардо указал на «точку». Мастерство и хитрость спасли ничью Италии. Убери руки за спину, ничего не будет, перед тобой сам Баджо, сынок», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android