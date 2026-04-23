Нагучев — о пенальти: пусть это определяется самой игрой, а не ретроградным меркурием

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о современных трактовках назначения пенальти за игру рукой в штрафной площади. В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги арбитр Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«С тех пор как в поисках справедливости трактовки отдаляют футбол от футбола, мне всё ещё кажется гораздо более справедливым правило, что любая рука — пенальти (кроме прижатой), чем ор и пересмотры что пенальти/непенальти сегодня. Да, иногда мяч попадает в руку случайно или можно даже специально ударить мячом в руку, но я настаиваю: пусть лучше это определяется самой игрой, хитростью и мастерством футболистов, чем ретроградным меркурием, ретроградным арбитром, транспортиром, микроскопом или хрен знает чем ещё.

На ЧМ-1998 в матче Италия — Чили Роберто Баджо специально ударил мячом в руку Рональду Фуэнтесу, и Люсьен Бушардо указал на «точку». Мастерство и хитрость спасли ничью Италии. Убери руки за спину, ничего не будет, перед тобой сам Баджо, сынок», — написал Нагучев в телеграм-канале.