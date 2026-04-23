27 460 зрителей посетили матч «Спартак» — «Краснодар» в 26-м туре РПЛ

27 460 болельщиков присутствуют на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу чёрно-зелёных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В случае победы «Краснодар» поднимется на первое место в турнирной таблице РПЛ и будет опережать «Зенит» на одно очко. Сине-бело-голубые в текущем туре сыграли вничью с московским «Локомотивом». «Спартак» располагается на пятой строчке с 45 очками.