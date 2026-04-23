«У меня нет понимания». Николаев — о назначении пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал назначение пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 26‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

«В программе «Правила игры» [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич аргументировал и детально сказал, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, у меня нет понимания», — сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».