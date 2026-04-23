«Севилья» проиграла «Леванте» в матче Ла Лиги с двумя пенальти, отменёнными VAR

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Леванте» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Первый гол в игре был забит на 38-й минуте. Отличился нападающий «Леванте» Иван Ромеро. Ранее, на четвёртой минуте, VAR отменил пенальти в ворота «Севильи». На 81-й минуте таким же образом был отменён 11-метровый удар в пользу гостей. На 90+4-й минуте Ромеро оформил дубль.

«Леванте» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 32 очками в 32 матчах и располагается в зоне вылета. У «Севильи» 34 очка и 17-е место. Отрыв от зоны вылета — одно очко.