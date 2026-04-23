Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Краснодар» обошёл на одно очко «Зенит» за четыре тура до финиша РПЛ

«Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко за четыре тура до финиша Мир РПЛ. Это произошло после победы чёрно-зелёных со счётом 2:1 в матче 26-го тура соревнования со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Краснодар» располагается на первой строчке с 57 очками. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. До конца нынешнего сезона чемпионата России осталось четыре тура.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Сергея Семака проведут матч с «Ахматом». Эта игра состоится 26 апреля.

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России.

