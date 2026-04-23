«Краснодар» обошёл на одно очко «Зенит» за четыре тура до финиша РПЛ
«Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко за четыре тура до финиша Мир РПЛ. Это произошло после победы чёрно-зелёных со счётом 2:1 в матче 26-го тура соревнования со «Спартаком».
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Краснодар» располагается на первой строчке с 57 очками. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. До конца нынешнего сезона чемпионата России осталось четыре тура.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Сергея Семака проведут матч с «Ахматом». Эта игра состоится 26 апреля.
Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России.
Самые титулованные футбольные клубы России:
«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери Официально
