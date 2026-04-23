Спортивный директор «Спартака» Кахигао: был ли пенальти? Для меня — нет

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

— Был ли пенальти?

— Для меня — нет, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.